Довірену особу Кауфмана та Грановського відправили під варту і визначили заставу у майже 20 млн гривень

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25601 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 58548 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 96648 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 147035 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 171734 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 349517 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220781 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193702 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 331441 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459132 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ЗСУ знищили 408 артсистем окупантів за тиждень, а з початку року – 4005

31 березня, 16:21 • 22779 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 30389 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 37021 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 39355 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 26801 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 349517 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 331441 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 548368 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 678733 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698241 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78042 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115126 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200118 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226105 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219123 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Довірену особу Кауфмана та Грановського відправили під варту і визначили заставу у майже 20 млн гривень

Довірену особу Кауфмана та Грановського відправили під варту і визначили заставу у майже 20 млн гривень

Київ • УНН

 • 986325 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Суд арештував довірену особу організаторів злочинної організації бізнесмена Бориса Кауфмана та колишнього народного депутата Олександра Грановського, яка тримала під контролем посадовців Одеської міськради. Про це інформує Спеціальна антикорупційна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що 7 грудня 2022 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 19,8 млн грн застави учаснику злочинної організації, що тримала на контролі посадовців Одеської міськради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини.

Наголошується, що якщо підозрюваний внесе заставу, на нього буде покладено такі обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
  • не відлучатися з м. Одеса без дозволу детектива, прокурора чи суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до компетентних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю (браслет).

Доповнення

Вищий антикорупційний суд України відправив бізнесмена Бориса Кауфмана під варту з можливістю внесення застави в 129 млн грн.

Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

Дії бізнесмена Бориса Кауфмана та колишнього народного депутата України (IV скликання), яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковані за ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України. Їхній довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96