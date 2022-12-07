Довірену особу Кауфмана та Грановського відправили під варту і визначили заставу у майже 20 млн гривень

Деталі

Повідомляється, що 7 грудня 2022 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 19,8 млн грн застави учаснику злочинної організації, що тримала на контролі посадовців Одеської міськради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини.

Наголошується, що якщо підозрюваний внесе заставу, на нього буде покладено такі обов’язки:



прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;



не відлучатися з м. Одеса без дозволу детектива, прокурора чи суду;



повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;



утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;



здати на зберігання до компетентних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;



носити електронний засіб контролю (браслет).



Доповнення

Вищий антикорупційний суд України відправив бізнесмена Бориса Кауфмана під варту з можливістю внесення застави в 129 млн грн.

Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

Дії бізнесмена Бориса Кауфмана та колишнього народного депутата України (IV скликання), яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковані за ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України. Їхній довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.