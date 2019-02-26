Справочный курс доллара упал на 2 копейки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Национальный банк Украины установил справочный курс доллара США на уровне 26,97 грн/долл. Соответствующие данные обнародованы на сайте НБУ, сообщает УНН.
Сегодняшний справочный курс почти на 2 коп. ниже того, что был установлен в понедельник 25 февраля - 27,01 грн/долл.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины объявил проведение электронного биржевого аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот 21 марта.
Напомним, на 26 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,99 грн/долл.