Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,99 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На 26 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,99 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 лютого встановлені на такому рівні:
26.990656 грн за долар;
30.647890 грн за євро;
0.413600 грн за російський рубль;
35.297243 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 лютого курс усіх валют (окрім долара, курс якого зменшився) - зріс.