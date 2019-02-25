НБУ з аукціону продасть нерозрізані гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Національний банк України оголосив проведення електронного біржового аукціону з продажу нерозрізаних аркушів банкнот 21 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Національний банк України оголошує про проведення електронного біржового аукціону з продажу нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 грн. Електронний аукціон № Е-17 буде проведено 21 березня 2019 року об 11:00 Універсальною товарною біржою "Контрактовий дім УМВБ", - повідомили у НБУ.
Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.
Нагадаємо, золоті пам'ятні монети "25 років незалежності України" продаватимуть на електронному біржовому аукціоні 14 березня.