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Золоті монети до 25-річчя незалежності продадуть з аукціону

Золоті монети до 25-річчя незалежності продадуть з аукціону

Київ • УНН

 • 19432 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Золоті пам’ятні монети "25 років незалежності України" продаватимуть на електронному біржовому аукціоні 14 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного банку України.

"НБУ оголошує про проведення чергового електронного біржового аукціону з продажу золотих пам’ятних монет "25 років незалежності України". Електронний аукціон буде проведено 14 березня 2019 року об 11:00 Універсальною товарною біржою "Контрактовий дім УМВБ", - повідомили у Нацбанку.

Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Нагадаємо, у квітні минулого року НБУ на аукціоні продав 15 золотих пам’ятних монет “25 років незалежності України” на 2,2 млн грн.

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