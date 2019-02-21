Золоті монети до 25-річчя незалежності продадуть з аукціону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Золоті пам’ятні монети "25 років незалежності України" продаватимуть на електронному біржовому аукціоні 14 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного банку України.
"НБУ оголошує про проведення чергового електронного біржового аукціону з продажу золотих пам’ятних монет "25 років незалежності України". Електронний аукціон буде проведено 14 березня 2019 року об 11:00 Універсальною товарною біржою "Контрактовий дім УМВБ", - повідомили у Нацбанку.
Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.
Нагадаємо, у квітні минулого року НБУ на аукціоні продав 15 золотих пам’ятних монет “25 років незалежності України” на 2,2 млн грн.