НБУ продав з аукціону монети "25 років незалежності України" за 2,2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національний банк продав на аукціоні 15 золотих пам’ятних монет “25 років незалежності України” за загальною вартістю 2,2 млн грн, передає УНН з посиланням на НБУ.
“19 квітня 2018 року відбувся аукціон з продажу золотих пам’ятних монет „25 років незалежності України“, на якому НБУ запропонував для реалізації 15 монет. Під час аукціону придбано всі 15 монет. Максимальна ціна купівлі монети у ході аукціону становила 147 206 грн, мінімальна — 142 206 грн. Загальна вартість придбаних золотих пам’ятних монет склала майже 2,2 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, НБУ планує реалізувати на аукціонах весь тираж золотих пам’ятних монет “25 років незалежності України”.
Нагадаємо, минулого року Нацбанк продав пам’ятних монет на 106,2 млн грн.