Золотые монеты к 25-летию независимости продадут с аукциона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Золотые памятные монеты "25 лет независимости Украины" будут продавать на электронном биржевом аукционе 14 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
"НБУ объявляет о проведении очередного электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины". Электронный аукцион будет проведен 14 марта 2019 года в 11:00 Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ", - сообщили в Нацбанке.
Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Напомним, в апреле прошлого года НБУ на аукционе продал 15 золотых памятных монет "25 лет независимости Украины" на 2,2 млн грн.