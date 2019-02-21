Золотые монеты к 25-летию независимости продадут с аукциона

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63062 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84016 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130940 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130625 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129984 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125127 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161118 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117840 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Золотые монеты к 25-летию независимости продадут с аукциона

Золотые монеты к 25-летию независимости продадут с аукциона

Киев  •  УНН

 • 19424 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Золотые памятные монеты "25 лет независимости Украины" будут продавать на электронном биржевом аукционе 14 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"НБУ объявляет о проведении очередного электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины". Электронный аукцион будет проведен 14 марта 2019 года в 11:00 Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ", - сообщили в Нацбанке.

Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Напомним, в апреле прошлого года НБУ на аукционе продал 15 золотых памятных монет "25 лет независимости Украины" на 2,2 млн грн.

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