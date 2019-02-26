Довідковий курс долара впав на 2 копійки

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22 березня, 17:51 • 105442 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 157654 перегляди

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22 березня, 15:05 • 131990 перегляди

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22 березня, 14:14 • 131250 перегляди

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Національний банк України встановив довідковий курс долара США на рівні 26,97 грн/дол. Відповідні дані оприлюднено на сайті НБУ, повідомляє УНН.

Сьогоднішній довідковий курс майже на 2 коп. нижчий за той, що був встановлений у понеділок 25 лютого - 27,01 грн/дол.

Як повідомляв УНН, Національний банк України оголосив проведення електронного біржового аукціону з продажу нерозрізаних аркушів банкнот 21 березня.

Нагадаємо, на 26 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,99 грн/дол.

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