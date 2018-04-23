Справка ГСЧС в сутки: 1 327 вызовов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1 327 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины в сутки.
“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 327 выездов. В результате принятых мер спасено 4 человека, 100 зданий и 3 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки спасатели совершили 1 587 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.