Довідка ДСНС за добу: 1 327 викликів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. За останню добу підрозділи ДСНС здійснили 1 327 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну довідку ДСНС України за добу.
“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 327 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 4 особи, 100 будівель та 3 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Як повідомляв УНН, за минулу добу рятувальники здійснили 1 587 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.