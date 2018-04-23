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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19464 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Довідка ДСНС за добу: 1 327 викликів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. За останню добу підрозділи ДСНС здійснили 1 327 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну довідку ДСНС України за добу.

Довідка ДСНС за добу: 1 327 викликів

“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 327 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 4 особи, 100 будівель та 3 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.

Як повідомляв УНН, за минулу добу рятувальники здійснили 1 587 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.

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