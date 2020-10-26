Довыборы в Раду: за время избирательной кампании открыли 6 производств

"Добавлю отдельно информацию по 208 избирательному округу, где проводились выборы депутатов Верховной Рады ... Сначала избирательного процесса было открыто 6 уголовных производств. В том числе 3 производства по статье подкупа избирателей, а 3 - по статье 157 "Воспрепятствование избирательным правам граждан", - отметил Геращенко.

Чиновник добавил, что в день голосования на территории Черниговской области зарегистрировано еще 3 события. Так, на одном из участков в Бахматском районе на незначительное время было отключено электроснабжения. И еще на 2 участках были проблемы связанные с отсутствием информационных материалов о кандидатах.

Ранее в МВД оценили свою работу на выборах.