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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43662 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Довыборы в Раду: за время избирательной кампании открыли 6 производств

Довыборы в Раду: за время избирательной кампании открыли 6 производств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. В 208 избирательном округе Черниговской области, где проводились довыборы в депутаты Верховной Рады, за время избирательной кампании было открыто 6 уголовных производств. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Добавлю отдельно информацию по 208 избирательному округу, где проводились выборы депутатов Верховной Рады ... Сначала избирательного процесса было открыто 6 уголовных производств. В том числе 3 производства по статье подкупа избирателей, а 3 - по статье 157 "Воспрепятствование избирательным правам граждан", - отметил Геращенко.

Чиновник добавил, что в день голосования на территории Черниговской области зарегистрировано еще 3 события. Так, на одном из участков в Бахматском районе на незначительное время было отключено электроснабжения. И еще на 2 участках были проблемы связанные с отсутствием информационных материалов о кандидатах.

Ранее в МВД оценили свою работу на выборах.

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