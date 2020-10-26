Як у європейських країнах: у МВС оцінили свою роботу на виборах

“Ми можемо констатувати факт, що місцеві вибори вчора відбулися. В цілому вони були безпечні, вони дозволять сформувати місцеві органи влади. По великим містам, де кандидати в мери не набрали 50%, будуть проведені другі тури виборів. Але можемо прямо сказати, що структури МВС виконали своє завдання з приводу фактів безпеки на виборах. Ви знаєте оцінки, які висловлювалися громадянською мережею ОПОРА та інші громадськими організаціями про те, що роль структур МВС, поліції була такою, як у європейських країнах”, - зазначив Геращенко.

Правоохоронець відзначив, що після того, як у 2014 році Міністерство внутрішніх справ очолив Арсен Аваков, то МВС залишається поза політикою. За його словами, Національна поліція не грає на боці будь-якої політичної сили.

“Ми забезпечуємо порядок, законність і справедливість на виборчих дільницях. Хочу сказати, що в Україні працювало 29 тисяч виборчих дільниць, враховуючи те, що на вибори прийшли понад 10 млн виборців, то кількість порушень відносно невелика. По всім фактам, в яких є склад злочину, порушено кримінальні провадження. По всім фактам адміністративного правопорушення були порушені справи й вони дійдуть до свого розслідування”, - резюмував заступник голови МВС.

Нагадаємо, що протягом дня виборів поліція викрила декілька “каруселей”.