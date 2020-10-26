Як у європейських країнах: у МВС оцінили свою роботу на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ позитивно оцінюють діяльність структурних підрозділів під час місцевих виборів. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
“Ми можемо констатувати факт, що місцеві вибори вчора відбулися. В цілому вони були безпечні, вони дозволять сформувати місцеві органи влади. По великим містам, де кандидати в мери не набрали 50%, будуть проведені другі тури виборів. Але можемо прямо сказати, що структури МВС виконали своє завдання з приводу фактів безпеки на виборах. Ви знаєте оцінки, які висловлювалися громадянською мережею ОПОРА та інші громадськими організаціями про те, що роль структур МВС, поліції була такою, як у європейських країнах”, - зазначив Геращенко.
Правоохоронець відзначив, що після того, як у 2014 році Міністерство внутрішніх справ очолив Арсен Аваков, то МВС залишається поза політикою. За його словами, Національна поліція не грає на боці будь-якої політичної сили.
“Ми забезпечуємо порядок, законність і справедливість на виборчих дільницях. Хочу сказати, що в Україні працювало 29 тисяч виборчих дільниць, враховуючи те, що на вибори прийшли понад 10 млн виборців, то кількість порушень відносно невелика. По всім фактам, в яких є склад злочину, порушено кримінальні провадження. По всім фактам адміністративного правопорушення були порушені справи й вони дійдуть до свого розслідування”, - резюмував заступник голови МВС.
Нагадаємо, що протягом дня виборів поліція викрила декілька “каруселей”.