Как в европейских странах: в МВД оценили свою работу на выборах

"Мы можем констатировать факт, что местные выборы вчера состоялись. В целом они были безопасны, они позволят сформировать местные органы власти. По крупным городам, где кандидаты в мэры не набрали 50%, будут проведены вторые туры выборов. Но можем прямо сказать, что структуры МВД выполнили свою задачу по фактам безопасности на выборах. Вы знаете оценки, которые высказывались гражданской сетью ОПОРА и другими общественными организациями о том, что роль структур МВД, полиции была такой, как в европейских странах", - отметил Геращенко.

Правоохранитель отметил, что после того, как в 2014 году Министерство внутренних дел возглавил Арсен Аваков, то МВД остается вне политики. По его словам, Национальная полиция не играет на стороне любой политической силы.

"Мы обеспечиваем порядок, законность и справедливость на избирательных участках. Хочу сказать, что в Украине работало 29 тысяч избирательных участков, учитывая то, что на выборы пришли более 10 млн избирателей, то количество нарушений относительно невелико. По всем фактам, в которых есть состав преступления, возбуждены уголовные производства. По всем фактам административного правонарушения были возбуждены дела и они дойдут до своего расследования", - резюмировал замглавы МВД.

Напомним, что в течение дня выборов полиция разоблачила несколько "каруселей".