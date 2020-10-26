Как в европейских странах: в МВД оценили свою работу на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Министерстве внутренних дел положительно оценивают деятельность структурных подразделений во время местных выборов. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Мы можем констатировать факт, что местные выборы вчера состоялись. В целом они были безопасны, они позволят сформировать местные органы власти. По крупным городам, где кандидаты в мэры не набрали 50%, будут проведены вторые туры выборов. Но можем прямо сказать, что структуры МВД выполнили свою задачу по фактам безопасности на выборах. Вы знаете оценки, которые высказывались гражданской сетью ОПОРА и другими общественными организациями о том, что роль структур МВД, полиции была такой, как в европейских странах", - отметил Геращенко.
Правоохранитель отметил, что после того, как в 2014 году Министерство внутренних дел возглавил Арсен Аваков, то МВД остается вне политики. По его словам, Национальная полиция не играет на стороне любой политической силы.
"Мы обеспечиваем порядок, законность и справедливость на избирательных участках. Хочу сказать, что в Украине работало 29 тысяч избирательных участков, учитывая то, что на выборы пришли более 10 млн избирателей, то количество нарушений относительно невелико. По всем фактам, в которых есть состав преступления, возбуждены уголовные производства. По всем фактам административного правонарушения были возбуждены дела и они дойдут до своего расследования", - резюмировал замглавы МВД.
Напомним, что в течение дня выборов полиция разоблачила несколько "каруселей".