Довибори у Раду: за час виборчої кампанії відкрили 6 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У 208 виборчому окрузі Чернігівської області, де проводилися довибори у депутати Верховної Ради, за час виборчої кампанії було відкрито 6 кримінальних проваджень. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
“Додам окремо інформацію по 208 виборчому округу, де проводилися вибори депутатів Верховної Ради... Спочатку виборчого процесу було відкрито 6 кримінальних проваджень. У тому числі 3 провадження по статті підкупу виборців, а 3 — по статті 157 “Перешкоджання виборчих прав громадян”, - зазначив Геращенко.
Посадовець додав, що в день голосування на території Чернігівської області зареєстровано ще 3 події. Так, на одній із дільниць у Бахматському районі на незначний час було вимкнено електропостачання. І ще на 2 дільницях були проблеми пов’язані з відсутністю інформаційних матеріалів про кандидатів.
Раніше у МВС оцінили свою роботу на виборах.