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Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировал еще пятерых кандидатов в нардепы на округе умершего Полякова

Киев • УНН

 • 16997 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на промежуточных выборах, которые состоятся 27 марта, передает УНН.

Цитата

“Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пятерых кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 27 марта 2022 года”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что зарегистрировано Владимира Атрощенко (самовыдвижение), Максима Балана от политической партии “СОБОР”, Екатерину Данькову от политической партии ДемАльянс (Демократический альянс), Олега Робейко от политической партии “НАРОДОВЛАСТИЕ” и Елену Серебренникову от политической партии “Партия украинского народа”.

Дополнения

Ранее комиссия уже зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 206 на указанных выборах — Александра Ломако и Александра Гашпара.

Контекст

Центральная избирательная комиссия в связи со смертью Антона Полякова назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на 27 марта 2022 года.

Смерть Антона Полякова

Народный депутат Антон Поляков найден мертвым в ночь на 8 октября. Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.

По информации правоохранителей, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Впоследствии, стало известно, что кроме метадона и алкоголя, в организме народного депутата Антона Полякова нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

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