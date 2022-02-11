Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата у нардепи на окрузі померлого Полякова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах, які відбудуться 27 березня, передає УНН.
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Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Гашпар кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року як самовисуванця.
Окрім того, зареєстровано двох довірених осіб кандидата у народні депутати України Олександра Ломака, зареєстрованого в ОВО № 206 на вказаних виборах.
Нагадаємо
Центральна виборча комісія у зв'язку зі смертю Антона Полякова призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на 27 березня 2022 року.
Наразі Ломако є єдиним зареєстрованим кандидатом.
Смерть Антона Полякова
Народний депутат Антон Поляков знайдений мертвим у ніч на 8 жовтня. Поліція відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.
За інформацією правоохоронців, чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Згодом, стало відомо, що окрім метадону та алкоголю, в організмі народного депутата Антона Полякова знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.