ЦВК призначила довибори в Раду на окрузі померлого нардепа Полякова на 27 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на 27 березня 2022 року. Про це повідомляє прес-служба ЦВК, передає УНН.
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“У зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Полякова А.Е., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на неділю, 27 березня 2021 року”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня голосування, тобто 26 січня 2022 року.
Смерть Антона Полякова
Народний депутат Антон Поляков знайдений мертвим у ніч на 8 жовтня. Поліція відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.
За інформацією правоохоронців, чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Згодом, стало відомо, що окрім метадону та алкоголю, в організмі народного депутата Антона Полякова знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.