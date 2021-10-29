ЦИК назначил довыборы в Раду в округе умершего нардепа Полякова на 27 марта

Цитата

“В связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Полякова А.Е., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область), Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины на воскресенье, 27 марта 2021”, — говорится в сообщении.

Подробности

Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня голосования, то есть 26 января 2022 года.



Смерть Антона Полякова

Народный депутат Антон Поляков найден мертвым в ночь на 8 октября. Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с примечанием “естественная смерть”.

По информации правоохранителей, мужчине стало плохо дорогой в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

По результатам вскрытия смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Впоследствии стало известно, что кроме метадона и алкоголя, в организме народного депутата Антона Полякова нашли димедрол, усиливающий действие наркотиков.