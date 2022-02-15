Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще п’ятьох кандидатів у нардепи на окрузі померлого Полякова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала ще п’ятьох кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах, які відбудуться 27 березня, передає УНН.
Цитата
“Центральна виборча комісія зареєструвала п’ятьох кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зареєстровано Володимира Атрощенка (самовисування), Максима Балана від політичної партії “СОБОР”, Катерину Данькову від політичної партії ДемАльянс (Демократичний альянс), Олега Робейка від політичної партії “НАРОДОВЛАДДЯ” та Олену Серебреннікову від політичної партії “Партія українського народу”.
Доповнення
Раніше Комісія вже зареєструвала двох кандидатів у народні депутати України в ОВО № 206 на вказаних виборах — Олександра Ломака та Олександра Гашпара.
Контекст
Центральна виборча комісія у зв’язку зі смертю Антона Полякова призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на 27 березня 2022 року.
Смерть Антона Полякова
Народний депутат Антон Поляков знайдений мертвим у ніч на 8 жовтня. Поліція відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.
За інформацією правоохоронців, чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Згодом, стало відомо, що окрім метадону та алкоголю, в організмі народного депутата Антона Полякова знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.