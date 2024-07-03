Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Достаточным основанием для увольнения Андрея Костина с должности Генпрокурора является то, что он отказался явиться по вызову в Верховную Раду относительно якобы коррупционных действий его уже бывшего заместителя Дмитрия Вербицкого. Такое мнение высказал журналисту УНН нардеп Алексей Гончаренко.

"Я считаю, что нужно (отстранить Костина - ред.). Основание - достаточно того, что его вызвала Верховная Рада и он не пришел. Он обязан был явиться. Тогда (когда его вызывали - ред.) шла речь о Вербицком, но на самом деле именно Генеральный прокурор отвечает за борьбу с преступностью в государстве, он координирует все это. Мы, к сожалению, видим и коррупцию, и коррупционные дела и то, что мы увидели с его заместителем, абсолютно какая-то позорная ситуация с приобретением этих активов и всего остального", - сказал Гончаренко.

Нардеп считает, что это серьезные вопросы, которые нужно задавать Генпрокурору.

"Поэтому я думаю, что это очень серьезные вопросы, которые можно и нужно ему ставить. Повторюсь, что только за то, что он не явился в ВР по вызову - это уже достаточное основание его увольнять. Потому что речь не о ВР, это уважение к украинским избирателям, это люди выбрали эту Верховную Раду. От имени людей ВР действует", - заявил Гончаренко.

Дополнение

18 июня сообщалось, что народные депутаты вызвали в Верховную Раду руководителя Офиса генерального прокурора Андрея Костина относительно коррупционных действий его заместителя Дмитрия Вербицкого.

Контекст

Журналисты "Схем" выяснили, что заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке "Конек", где его племянник купил дом по цене в 6 раз меньше рыночной стоимости.

Также журналисты установили, что девушка Вербицкого в 2024 году получила элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщал о проведении служебного расследования в отношении Дмитрия Вербицкого.

1 июля сообщалось, что Дмитрий Вербицкий уволен с должности заместителя Генпрокурора.

3 июля НАПК выявило у бывшего заместителя Генпрокурора Вербицкого необоснованное состояние на 29 млн гривен.