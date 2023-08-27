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Исследование показало, что политика Трампа и Байдена привела к перемещению торговли из Китая

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Торговля США переориентировалась от Китая из-за политики, принятой администрациями действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Однако зависимость США от связанных с Китаем цепей поставок не уменьшилась, и потребители столкнулись с более высокими затратами. Об этом стало известно из нового исследования, которое было представлено в субботу на экономическом симпозиуме Федеральной резервной системы, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Исследователи подытожили, что несмотря на опасения относительно деглобализации после пандемии коронавируса и вторжения России в Украину, общая торговля "осталась стабильной на уровне чуть менее 60% мирового (валового внутреннего продукта), а не пошла в свободное падение". Но пошлины США на китайские товары, недавно принятая промышленная политика и пандемия, похоже, вызвали “большое перераспределение” в деятельности цепи поставок: прямые поставки США из Китая уменьшилось с 21,6% в 2016 году до 16,5% в прошлом году.

Отмечается, что переориентация от Китая повышает цены для потребителей, не обеспечивая явно компенсирующих преимуществ в виде, например, повышения эффективности производства в США.

По словам исследователей, даже нет уверенности в том, что снижение доли импорта Китая в США является настоящим разрывом связи.

Дополнение

ВВьетнам и Мексика, вероятно, захватили значительную часть перераспределенной торговли, как утверждают авторы исследования на основе анализа моделей импорта и экспорта товаров, тогда как увеличение объема закупок США менее обработанных товаров из-за рубежа “указывает на определенную перестройку этапов производства”.

И среди компаний есть беспокойство о целесообразности разветвленных цепочек поставок, которые могут подвергать фирмы и страны риску сбоев в результате таких событий, как пандемия или суровая погода, или политических шоков, как тарифы.

Однако также исследователи отмечали, что Китай “активизировал” свою торговую и инвестиционную деятельность с В’Вьетнамом и Мексикой, а также с другими странами.

Кроме того, начали расти цены на товары из некоторых стран.

Напомним

Министр торговли США Джина Раймондо на следующей неделе совершит визит в Китай. Это четвертое должностное лицо на уровне кабинета министров, которое посетит страну с июня этого года, поскольку Вашингтон стремится поддерживать контакты на высоком уровне, несмотря на напряжение вокруг Тайваня и планы Соединенных Штатов ограничить экспорт.

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