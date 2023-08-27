Дослідження виявило, що політика Трампа та Байдена призвела до переміщення торгівлі з Китаю

Деталі

Дослідники підсумували, що попри побоювання щодо деглобалізації після пандемії коронавірусу та вторгнення росії в Україну, загальна торгівля "залишилася стабільною на рівні трохи менше 60% світового (валового внутрішнього продукту), а не пішла у вільне падіння". Але мита США на китайські товари, нещодавно прийнята промислова політика та пандемія, схоже, спричинили “великий перерозподіл” у діяльності ланцюга поставок: пряме постачання США з Китаю зменшилося з 21,6% на 2016 рік до 16,5% минулого року.

Зазначається, що переорієнтація від Китаю підвищує ціни для споживачів, не забезпечуючи явно компенсуючих переваг у вигляді, наприклад, підвищення ефективності виробництва в США.

За словами дослідників, навіть немає впевненості в тому, що зниження частки імпорту Китаю в США є справжнім розривом зв’язку.

Доповнення

В’єтнам і Мексика, ймовірно, захопили значну частину перерозподіленої торгівлі, як стверджують автори дослідження на основі аналізу моделей імпорту та експорту товарів, тоді як збільшення обсягу закупівель США менш оброблених товарів з-за кордону “вказує на певну перебудову етапів виробництва”.

І серед компаній є занепокоєння щодо доцільності розгалужених ланцюжків поставок, які можуть наражати фірми та країни на ризик збоїв унаслідок таких подій, як пандемія чи сувора погода, або політичних шоків, як тарифи.

Проте також дослідники зазначали, що Китай “активізував” свою торговельну та інвестиційну діяльність з В’єтнамом і Мексикою, а також з іншими країнами.

Крім того, почали зростати ціни на товари з деяких країн.

Нагадаємо

Міністр торгівлі США Джина Раймондо наступного тижня здійснить візит до Китаю. Це четверта посадова особа на рівні кабінету міністрів, яка відвідає країну з червня цього року, оскільки Вашингтон прагне підтримувати контакти на високому рівні, незважаючи на напругу навколо Тайваню та плани Сполучених Штатів обмежити експорт.









