Исследования в Антарктике помогут изучить Марс
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Образцы грунта и воды, собранные в рамках турецкой экспедиции в Антарктике, внесут вклад в исследование Марса. Учёных заинтересовал тот факт, что некоторые минералы схожи по химическому составу с марсианскими породами. Об этом со ссылкой на заявление исследователей сообщает издание Анадолу, передает УНН.
"На Марсе было обнаружено присутствие эвапоритов - пород, состоящих из солей, которые осаждаются на дне бассейнов при испарении воды. Важно изучить их свойства в условиях, приближенных к той среде, что существует на красной планете", - заявляют представители экспедиции.
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В ближайшее время собранные образцы будут тщательно изучены в лаборатории геомикробиологии при Стамбульском техническом университете.
Учёные уточнили, цель проекта - понять химические, физические и биологические процессы, которые протекают в горных породах Антарктики. Это создаст предпосылки для понимания геохимических процессов, которые протекали на Марсе миллионы лет назад.
Ранее УНН сообщал, что украинские ученые будут изучать Антарктиду из космоса.