Дослідження в Антарктиці допоможуть вивчити Марс
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Зразки грунту і води, зібрані в рамках турецької експедиції в Антарктиці, внесуть внесок у дослідження Марса. Вчених зацікавив той факт, що деякі мінерали схожі за хімічним складом з марсіанськими породами. Про це з посиланням на заяву дослідників повідомляє видання Анадолу, передає УНН.
"На Марсі було виявлено присутність евапоритів - порід, що складаються з солей, які осідають на дні басейнів при випаровуванні води. Важливо вивчити їх властивості в умовах, наближених до того середовища, що існує на червоній планеті", - заявляють представники експедиції.
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Найближчим часом зібрані зразки будуть ретельно вивчені в лабораторії геомікробіологіі при Стамбульському технічному університеті.
Вчені уточнили, мета проекту - зрозуміти хімічні, фізичні та біологічні процеси, які протікають в гірських породах Антарктики. Це створить передумови для розуміння геохімічних процесів, які протікали на Марсі мільйони років тому.
Раніше УНН повідомляв, що українські вчені вивчатимуть Антарктиду з космосу.