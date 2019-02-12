Дослідження в Антарктиці допоможуть вивчити Марс

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Зразки грунту і води, зібрані в рамках турецької експедиції в Антарктиці, внесуть внесок у дослідження Марса. Вчених зацікавив той факт, що деякі мінерали схожі за хімічним складом з марсіанськими породами. Про це з посиланням на заяву дослідників повідомляє видання Анадолу, передає УНН.