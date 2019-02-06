Украинские ученые будут изучать Антарктиду из космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Украине планируют создать карту Антарктиды на основе космических снимков в пространственно-временной динамике. Это предполагает Меморандум, подписанный между Национальным антарктическим научным центром (НАНЦ) МОН и международной компанией EOS DATA ANALYTICS, INC, занимающейся комплексным анализом данных с космических систем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Проект будет включать мониторинг ледового покрова Антарктиды, "цветение" моря, распространение растительности на континенте и тому подобное. Подписанный меморандум является примером первого в Украине государственно-частного партнерства по изучении Земли из космоса.
"На станции "Академик Вернадский" мы уже в партнерстве с бизнесом исследуем океан, нам не хватало взгляда сверху, откуда можно мониторить процессы большого пространственного масштаба. Теперь благодаря ЭОС мы получили возможность видеть Антарктиду одновременно еще и из космоса. Поэтому наше понимание Антарктики и через нее вообще планеты Земля станет значительно глубже и полнее", - рассказал и.о. директора НАНЦ Евгений Дикий.
Он отдельно отметил, что достаточно знаковым является подписание Меморандума именно ко "дню рождения" станции - как раз 6 февраля 1996 британская антарктическая станция Фарадей стала украинской и получила название "Академик Вернадский".
Ожидается, что первые результаты сотрудничества можно будет увидеть уже в марте этого года.
Напомним, на станцию "Академик Вернадский" в этом году Украина собрала в сезонную экспедицию самый большой отряд за последние 18 лет - в Антарктиду отправятся 26 исследователей и инженеров.
На масштабную реконструкцию украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде вообще выделили 44 миллиона гривен.