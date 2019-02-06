Українські вчені вивчатимуть Антарктиду з космосу

КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Україні планують створити карту Антарктиди на основі космічних знімків у просторово-часовій динаміці. Це передбачає Меморандум, підписаний між Національним антарктичним науковим центром (НАНЦ) МОН та міжнародною компанією EOS DATA ANALYTICS, INC, що займається комплексним аналізом даних з космічних систем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.