Українські вчені вивчатимуть Антарктиду з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Україні планують створити карту Антарктиди на основі космічних знімків у просторово-часовій динаміці. Це передбачає Меморандум, підписаний між Національним антарктичним науковим центром (НАНЦ) МОН та міжнародною компанією EOS DATA ANALYTICS, INC, що займається комплексним аналізом даних з космічних систем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Проект включатиме моніторинг льодового покриву Антарктиди, “цвітіння” моря, поширення рослинності на континенті тощо. Підписаний меморандум є прикладом першого в Україні державно-приватного партнерства щодо вивченні Землі з космосу.
“На станції „Академік Вернадський“ ми вже в партнерстві з бізнесом досліджуємо океан, нам бракувало лише погляду згори, звідки можна моніторити процеси великого просторового масштабу. Тепер завдяки ЕОС ми отримали можливість бачити Антарктиду одночасно ще й з космосу. Тож наше розуміння Антарктики та через неї загалом планети Земля стане значно глибшим та повнішим”, — розказав в.о. директора НАНЦ Євген Дикий.
Він окремо зауважив, що досить знаковим є підписання Меморандуму саме до “дня народження” станції — якраз 6 лютого 1996 року британська антарктична станція Фарадей стала українською та отримала назву “Академік Вернадський”.
Очікується, що перші результати співпраці можна буде побачити вже у березні цього року.
Нагадаємо, на станцію “Академік Вернадський” цього року Україна зібрала в сезонну експедицію найбільший загін за останні 18 років — до Антарктиди вирушать 26 дослідників та інженерів.
На масштабну реконструкцію української станції “Академіка Вернадського” в Антарктиді загалом виділили 44 мільйони гривень.