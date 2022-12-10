Исследование пролило свет, как "адская планета" стала такой горячей

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Новое исследование проливает свет на то, как "адская планета" стала такой дьявольски горячей и как другие миры могут стать слишком горячими для жизни, пишет УНН со ссылкой на EurekAlert!

Детали

Новые сверхточные измерения показывают орбитальный путь планеты 55 Cnc e (Янссен), раскаленной суперземли, вращающейся вокруг далекой звезды.

Янссен вращается вокруг своей звезды так близко, что год длится всего 18 часов, его поверхность представляет собой гигантский лавовый океан, а его недра могут быть битком набиты алмазами.

Свежая информация появилась благодаря новому инструменту под названием EXPRES, который зафиксировал сверхточные измерения звездного света, сияющего от солнца Янссена, известного как Коперник или 55 Cnc.

Анализируя эти измерения, астрономы обнаружили, что Янссен вращается вокруг Коперника вдоль экватора звезды — в отличие от других планет Коперника, которые находятся на очень разных орбитальных путях, сообщают исследователи 8 декабря в Nature Astronomy.

Подразумевается, что Янссен, вероятно, сформировался на относительно более холодной орбите дальше и со временем медленно приближался к Копернику. Когда Янссен оказался ближе, более сильное гравитационное притяжение Коперника изменило орбиту планеты.

"Мы узнали о том, как эта многопланетная система - одна из систем с наибольшим количеством обнаруженных нами планет - достигла своего нынешнего состояния", - говорит ведущий автор исследования Лили Чжао, научный сотрудник Центра вычислительной астрофизики (CCA) при Института Флэтайрон в Нью-Йорке.

Даже на своей первоначальной орбите планета "вероятно, была настолько горячей, что ничто из того, о чем мы знаем, не могло бы выжить на поверхности", говорит Чжао.

Тем не менее, новые результаты могут помочь ученым лучше понять, как планеты формируются и перемещаются с течением времени. Такая информация имеет решающее значение для выяснения того, насколько распространены во Вселенной среды, подобные Земле, и, следовательно, насколько многочисленной может быть внеземная жизнь.

Дополнение

"Джеймс Уэбб" позволил изучить атмосферу экзопланеты, как никогда прежде.

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