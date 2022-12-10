Дослідження пролило світло, як "пекельна планета" стала такою гарячою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Нове дослідження проливає світло на те, як "пекельна планета" стала такою диявольськи гарячою і як інші світи можуть стати занадто гарячими для життя, пише УНН з посиланням на EurekAlert!
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Нові надточні вимірювання показують орбітальний шлях планети 55 Cnc e (Янссен), розпеченої суперземлі, що обертається навколо далекої зірки.
Янссен обертається навколо своєї зірки так близько, що рік триває всього 18 годин, його поверхня є гігантським лавовим океаном, а його надра можуть бути битком набиті алмазами.
Свіжа інформація з'явилася завдяки новому інструменту під назвою EXPRES, який зафіксував надточні вимірювання зоряного світла, що сяє від сонця Янссена, відомого як Коперник або 55 Cnc.
Аналізуючи ці вимірювання, астрономи виявили, що Янссен обертається довкола Коперника вздовж екватора зірки - на відміну від інших планет Коперника, які знаходяться на дуже різних орбітальних шляхах, повідомляють дослідники 8 грудня у Nature Astronomy.
Мається на увазі, що Янссен, ймовірно, сформувався на більш холодній орбіті далі і з часом повільно наближався до Коперника. Коли Янссен опинився ближче, сильніше гравітаційне тяжіння Коперника змінило орбіту планети.
"Ми дізналися про те, як ця багатопланетна система - одна із систем з найбільшою кількістю виявлених нами планет - досягла свого нинішнього стану", - говорить провідний автор дослідження Лілі Чжао, науковий співробітник Центру обчислювальної астрофізики (CCA) при Інституті Флетайрон у Нью-Йорку.
Навіть на своїй початковій орбіті планета "ймовірно, була настільки гарячою, що ніщо з того, що ми знаємо, не могло б вижити на поверхні", каже Чжао.
Тим не менш, нові результати можуть допомогти вченим краще зрозуміти, як планети формуються та переміщаються з часом. Така інформація має вирішальне значення для з'ясування того, наскільки поширені у Всесвіті світи, подібні до Землі, і, отже, наскільки численним може бути позаземне життя.
Доповнення
"Джеймс Вебб" дозволив вивчити атмосферу екзопланети, як ніколи раніше.