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Исследование: около 40% украинцев считают, что Зеленский повторяет политику Порошенко

Исследование: около 40% украинцев считают, что Зеленский повторяет политику Порошенко

Киев  •  УНН

 • 30801 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине 38% граждан считают, что Президент Владимир Зеленский повторяет политику пятого президента Петра Порошенко, а 46% считают наоборот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Участникам исследования был задан вопрос о том, реализует ли Владимир Зеленский на посту президента новую политику, которая сильно отличается от политики предыдущего президента Петра Порошенко, или же политика Зеленского на должности президента во многом повторяет политику его предшественника - Петра Порошенко. 46% опрошенных считают, что Зеленский проводит новую политику, 38% - что он проводит политику Порошенко", - говорится в результатах исследования.

Чаще всего считают, что Зеленский проводит политику Порошенко на Донбассе (59% думают так, а 24% выбрали альтернативный ответ) и на юге Украины (44% думают так, а 45% выбрали альтернативный ответ). На Западе Украины 31% опрошенных полагают, что Зеленский проводит политику Порошенко; 50% - что новую политику. В центре Украины 38% полагают, что Зеленский проводит политику Порошенко, а 47% - что новую политику. На Востоке Украины 37% считают, что Зеленский повторяет политику Порошенко, 48% - что ведет новую политику.

Добавим, исследование проводилось методом опроса с 7 по 11 августа 2020 года среди взрослого населения на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Не включались временно оккупированные территории Донбасса и АР Крым. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, в имитированных президентских выборах Владимир Зеленский получил 33,4% голосов среди тех, кто определился, на втором месте Петр Порошенко - 17,8%.

Украинские Национальные Новости

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