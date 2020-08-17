Дослідження: близько 40% українців вважають, що Зеленський повторює політику Порошенка

"Учасникам дослідження було поставлено питання про те, чи Володимир Зеленський на посаді президента реалізовує нову політику, яка сильно відрізняється від політики попереднього президента Петра Порошенко, або ж політика Зеленського на посаді президента багато в чому повторює політику його попередника - Петра Порошенко. 46% опитаних вважають, що Зеленський проводить нову політику, 38% - що він проводить політику Порошенко", - йдеться у результатах дослідження.

Найчастіше вважають, що Зеленський проводить політику Порошенко на Донбасі (59% думають так, а 24% обрали альтернативну відповідь) та Півдні України (44% думають так, а 45% обрали альтернативну відповідь). На Заході України 31% опитаних думають, що Зеленський проводить політику Порошенко; 50% - що нову політику. В Центрі України 38% думають, що Зеленський проводить політику Порошенко, а 47% - що нову політику. На Сході України 37% вважають, що Зеленський повторює політику Порошенко, 48% - що веде нову політику.

Додамо, дослідження проводилося методом опитування з 7 по 11 серпня 2020 р. серед дорослого населення на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Не включалися тимчасово окуповані території Донбасу та АР Крим. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, на імітованих президентських виборах Володимир Зеленський отримав 33,4% голосів серед від тих, хто визначився, на другому місці Петро Порошенко – 17,8%.