На імітованих президентських виборах Зеленський переміг з 33% голосів – опитування

Так, на імітованих президентських виборах, проведених в рамках дослідження, чинний Президент Зеленський отримав 33,4% голосів серед тих, хто визначився і піде на вибори, Петро Порошенко – 17,8%, Юрій Бойко – 15,7%, Юлія Тимошенко – 8,8%.



Також, за даними дослідження, якби вибори відбувалися наступної неділі, то 25,6% віддали б свій голос за чинного Президента Зеленського, а 13,7% - за Порошенка. Не брали б участь у голосуванні 11% людей, а 12,4% не знали б кого обирати.

Додамо, опитування проводилося 21-28 липня 2020 року методом інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України без урахування території окупованого Криму, а також непідконтрольних Україні територій Донбасу за такими показниками, як вік, стать, тип поселення, поділ країни на області. Було опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 19 хвилин.



Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного на початку літа, якби вибори президента України відбувалися наприкінці травня-початку червня, то 37,6% серед тих, хто визначився з вибором, проголосували б за нинішнього главу держави Володимира Зеленського, на другому місці - Петро Порошенко з 16,2%, а у Юрія Бойка — 13,2%.