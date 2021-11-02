Дожди возвращаются: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 2 ноября в Украине, кроме западных областей, небольшие дожди, ночью в южных и центральных областях. Днем на Левобережье умеренный дождь.

Ночью и утром на Прикарпатье местами туман.

Температура ночью в западных и северных областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, на остальной территории 3-8° тепла; днем 9-14° тепла, на юге до 16°, в северных областях 6-11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью местами, днем повсеместно небольшой дождь. Температура ночью 2-5° тепла, днем 7-10°.

Добавим

Сегодня, 2 ноября, в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, а верующие чтят память Артемия Антиохийского.