Дожди возвращаются: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По Украине сегодня будет дождливо, в Карпатах ночью холоднее всего - до 5 мороза, по стране днем до 16 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 2 ноября в Украине, кроме западных областей, небольшие дожди, ночью в южных и центральных областях. Днем на Левобережье умеренный дождь.
Ночью и утром на Прикарпатье местами туман.
Температура ночью в западных и северных областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, на остальной территории 3-8° тепла; днем 9-14° тепла, на юге до 16°, в северных областях 6-11°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью местами, днем повсеместно небольшой дождь. Температура ночью 2-5° тепла, днем 7-10°.
Добавим
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