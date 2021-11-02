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2 листопада відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Київ • УНН

 • 18977 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а віряни вшановують пам'ять Артемія Антіохійського, пише УНН.

2 листопада відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Це Міжнародний день ООН, встановлений резолюцією A/RES/68/163 Генеральної Асамблеї ООН року, який відзначається щорічно 2 листопада.

Міжнародний день боротьби з безкарністю проти журналістів надає всім зацікавленим сторонам можливість звернути увагу громадськості на важливість припинення безкарності за злочини проти журналістів. Він також відкриває можливості для залучення нових зацікавлених сторін, пріоритети яких можуть бути іншими, ніж забезпечення безпеки журналістів.

Наприклад, з огляду на символічну значимість журналістів в рамках більш широких проблем безкарності і правосуддя, таких сферах як боротьба з корупцією або насильством в сім’ї тощо.

Безкарність за злочини проти журналістів подає суспільству потужний негативний сигнал, щодо того, що звичайні люди, повідомляючи “ганебну правду” і “небажану думку”, можуть мати серйозні неприємності. Таким чином, безкарність підбадьорює злочинців на подальші напади на журналістів, оскільки вони розуміють, що їм не доведеться постати перед судом. Крім того, суспільство втрачає довіру до судової системи, призначеної для захисту людей від посягань на їх права.
Суспільство в цілому страждає від безкарності. Новини, які замовчуються, є інформацією, яку громадськості має знати для прийняття якісних економічних, соціальних або політичних рішень. Наявність доступу до достовірної та якісної інформації є наріжним каменем демократії, доброго врядування та ефективних інститутів.

Релігійні свята

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Артемія Антіохійського. 2 листопада вважається днем отаманів та військових ватажків.

Сьогодні іменини у людей з ім’ям: Олександр, Артемій, Герасим, Герман, Іван, Ірина, Зосим, Леонід, Матрона, Михайло, Микола, Павло, Петро.

Українські Національні Новини

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