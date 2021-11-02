2 ноября отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня, 2 ноября, в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, а верующие чтят память Артемия Антиохийского, пишет УНН.
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
Это Международный день ООН, установленный резолюцией A/RES/68/163 Генеральной Ассамблеи ООН года, который отмечается ежегодно 2 ноября.
Международный день борьбы с безнаказанностью против журналистов предоставляет всем заинтересованным сторонам возможность обратить внимание общественности на важность прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он также открывает возможности для привлечения новых заинтересованных сторон, приоритеты которых могут быть иными, чем обеспечение безопасности журналистов.
Например, учитывая символическую значимость журналистов в рамках более широких проблем безнаказанности и правосудия, в таких сферах как борьба с коррупцией или насилием в семье и прочее.
Безнаказанность за преступления против журналистов подает обществу мощный негативный сигнал относительно того, что обычные люди, сообщая “позорную правду” и “нежелательное мнение", могут быть серьезные неприятности. Таким образом, безнаказанность поощряет преступников на дальнейшие нападения на журналистов, поскольку они понимают, что им не придется предстать перед судом. Кроме того, общество теряет доверие к судебной системе, предназначенной для защиты людей от посягательств на их права.
Общество в целом страдает от безнаказанности. Новости, которые замалчиваются, являются информацией, которую общественности должно знать для принятия качественных экономических, социальных или политических решений. Наличие доступа к достоверной и качественной информации является краеугольным камнем демократии, хорошего управления и эффективных институтов.
Религиозные праздники
Сегодня православная церковь чтит память Артемия Антиохийского. 2 Ноября считается днем атаманов и военных вожаков.
Сегодня именины у людей с именем: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.