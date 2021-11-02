Дощі повертаються: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 2 листопада в Україні, крім західних областей, невеликі дощі, вночі у південних та центральних областях. Вдень на Лівобережжі помірний дощ.

Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман.

Температура вночі у західних та північних областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, на решті території 3-8° тепла; вдень 9-14° тепла, на півдні до 16°, у північних областях 6-11°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі місцями, вдень повсюди невеликий дощ. Температура вночі 2-5° тепла, вдень 7-10°.

Додамо

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а віряни вшановують пам'ять Артемія Антіохійського.