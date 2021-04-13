Дожди на западе и до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На большинстве территории Украины сегодня осадков не ожидается, пройдут дожди только на западе. Воздух днем прогреется местами до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 13 апреля по стране переменная облачность. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе страны небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в западных и восточных областях местами 18-20°: в Карпатах в течение суток 3-8° тепла.
Погода в Киеве и области
13 апреля по Киеву без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 12-14°.
В Киевской области сегодня также без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 11-16°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.