Дощі на заході та до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На більшості території України сьогодні опадів не очікується, дощитиме лише на заході. Повітря вдень прогріється місцями до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 13 квітня по країні мінлива хмарність. Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході країни невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, у західних та східних областях місцями 18-20°: в Карпатах протягом доби 3-8° тепла.
Погода у Києві та області
13 квітня по Києву без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14°.
У Київській області сьогодні також без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.