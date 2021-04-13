Дощі на заході та до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 13 квітня по країні мінлива хмарність. Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході країни невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, у західних та східних областях місцями 18-20°: в Карпатах протягом доби 3-8° тепла.

Погода у Києві та області

13 квітня по Києву без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14°.

У Київській області сьогодні також без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.