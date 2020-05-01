Дожди и +26°: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Май начнется в Украине с дождей, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, 1 мая в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, днем также и на Закарпатье и Прикарпатье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
Температура ночью 5-12°, днем 1 мая 15-20°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.