Дощі і +26°: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Травень розпочнеться в Україні з дощів, вдень повітря прогріється до 26 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, 1 травня у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях, вдень також і на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.
Температура вночі 5-12°, вдень 1 травня 15-20°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 21-26°.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.