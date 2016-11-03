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Дортмундская "Боруссия" победила "Спортинг" и вышла в 1/8 финала ЛЧ

Дортмундская "Боруссия" победила "Спортинг" и вышла в 1/8 финала ЛЧ

Киев • УНН

 • 8833 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Дортмундская "Боруссия" в родных стенах одержала минимальную победу над португальским "Спортингом" и за два тура до финиша группового этапа гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Хозяева, которые обыграли две недели назад "Спортинг" в Лиссабоне со счетом 2: 1, стали активнее и уже на 12-й минуте открыли счет. Андре Рамос, который сменил на острие атаки Обамеянг, головой замкнул навес Гинтер с правого фланга.

Забив гол, дортмундцы успокоились и отдали инициативу в руки "львов". Дважды был близок к цели Желсон Мартинш. Сначала "Боруссию" спас голкипер Роман Бюрки, а затем под удар бросился защитник Бартра.

После этого подопечные Томаса Тухеля приняли меры и снова ускорили темп и на 34-й минуте могли удвоить преимущество, когда Кристиан Пулишич с близкого расстояния попал в перекладину.

Во втором тайме основная борьба шла в центре поля, и до опасных моментов дело доходило редко. В целом же оборона хозяев действовала надежно и даже не позволила лиссабонцам организовать финальный штурм - 1: 0.

Стоит отметить, что дортмундцы продолжили победную серию в матчах с португальскими клубами. "Боруссия" выиграла все пять поединков. В свою очередь "Спортинг" так и не смог одержать первую победу в Германии. На балансе "львов" одна ничья и 12 поражений.

Добавим, что "Боруссия" вышла на первое место в группе F (10 очков), а "Спортинг" остался на третьей позиции (3) и имеет призрачные шансы на продолжение борьбы в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщал УНН, поединками в группах Е, F, G, H завершится четвертый тур группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА .

Украинские Национальные Новости

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