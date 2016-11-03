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Дортмундська "Борусія" перемогла "Спортінг" і вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ

Дортмундська "Борусія" перемогла "Спортінг" і вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ

Київ • УНН

 • 8833 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Дортмундська “Борусія” в рідних стінах здобула мінімальну перемогу над португальським “Спортінгом” і за два тури до фінішу групового етапу гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Господарі, які обіграли два тижні тому “Спортінг” у Лісабоні з рахунком 2:1, почали активніше і вже на 12-й хвилині відкрили рахунок. Андре Рамос, який замінив на вістрі атаки П’єр-Емерік Обамеянга, головою замкнув навіс Маттіаса Гінтера з правого флангу.

Забивши гол, дортмундці заспокоїлися і віддали ініціативу в руки “левів”. Двічі був близький до мети Желсон Мартінш. Спочатку “Борусію” врятував голкіпер Роман Бюркі, а потім під удар кинувся захисник Марк Бартра.

Після цього підопічні Томаса Тухеля прийняли міри і знову пришвидшили темп і на 34-й хвилині могли подвоїти перевагу, коли Крістіан Пулішіч з близької відстані влучив у поперечину.

У другому таймі основна боротьба йшла в центрі поля, і до небезпечних моментів справа доходила рідко. В цілому ж оборона господарів діяла надійно і навіть не дозволила лісабонцям організувати фінальний штурм — 1:0.

Варто відзначити, що дортмундці продовжили переможну серію в матчах з португальськими клубами. “Борусія” виграла всі п’ять поєдинків. У свою чергу “Спортінг” так і не зміг здобути першу перемогу в Німеччині. На балансі “левів” одна нічия і 12 поразок.

Додамо, що “Боруссія” вийшла на перше місце в групі F (10 очок), а “Спортінг” залишився на третій позиції (3) і має примарні шанси на продовження боротьби в плей-офф Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНН, поєдинками в групах Е, F, G, H завершиться четвертий тур групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА.

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