Дорожная полиция переведена на усиленный режим несения службы - МВД

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", - отметил первый заместитель главы МВД.

Он добавил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда граждане будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", - добавил С.Яровой.

Ранее сообщалось, что участие в массовых мероприятиях в рождественскую ночь приняли около 5 млн граждан, существенных нарушений порядка не зафиксировано.



