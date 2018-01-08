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Дорожная полиция переведена на усиленный режим несения службы - МВД

Киев • УНН

 • 15849 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы, из-за праздничных поездок граждан. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, со ссылкой на пресс-службу МВД передает УНН.

Дорожная полиция переведена на усиленный режим несения службы - МВД

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", - отметил первый заместитель главы МВД.

Он добавил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда граждане будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", - добавил С.Яровой.

Ранее сообщалось, что участие в массовых мероприятиях в рождественскую ночь приняли около 5 млн граждан, существенных нарушений порядка не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

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