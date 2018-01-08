Дорожня поліція переведена на посилений режим несення служби – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Підрозділи дорожньої поліції переведені на посилений режим несення служби, через святкові поїздки громадян. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, з посиланням на прес-службу МВС передає УНН.
"У зв’язку з різдвяними святами ми спостерігаємо високу частотність переміщень населення до місць відпочинку. У зв’язку з цим, підрозділи дорожньої поліції переведені на посилений режим несення служби", – наголосив перший заступник глави МВС.
Він зазначив, що особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня, коли громадяни повертатимуться додому.
"Я прошу громадян бути обережними та відповідально ставитися до керування автотранспортом", – додав С.Яровий.
Раніше повідомлялося, що участь в масових заходах у різдвяну ніч взяли близько 5 мільйонів громадян, суттєвих порушень порядку не зафіксовано.