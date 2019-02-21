Дороги Киева сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. По состоянию на 15:30 в четверг в столице Украины наблюдается максимальный уровень заторов, особенно движение затруднено в центральной части города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспекту Голосеевский, Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской, Вадима Гетьмана и на бульваре Тараса Шевченко.
Многочисленные пробки наблюдаются на Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
На столичных мостах, кроме моста Патона на котором затруднено движение в сторону Левого берега, можно проехать свободно.
Напомним, дорожники начали подготовку к реконструкции и капитального ремонта столичных дорог.