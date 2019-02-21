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Комунальники готуються реконструювати та ремонтувати дорожні шляхи столиці – КМДА

Комунальники готуються реконструювати та ремонтувати дорожні шляхи столиці – КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Дорожники розпочали підготовку до реконструкції та капітального ремонту столичних шляхів. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.

Комунальна корпорація "Київавтодор" розпочала важливі підготовчі роботи на об’єктах реконструкції та капітального ремонту. Зокрема, на вул. Туполєва та вул. Чорнобильській дорожники прокладають нову дощову каналізацію, а на вул. Заболотного триває демонтаж тротуарів і встановлення бортового каменю.

Як зазначили у КК "Київавтодор", практику розширення рамок дорожньо-будівельного сезону за рахунок попереднього виконання численних підготовчих робіт на об’єктах реконструкції та капітального ремонту підприємство застосовує вже останні декілька років. Тож затратні за часом підготовчі роботи, що не потребують теплої погоди, виконують наприкінці зими та початку весни. А саме: заміну інженерних мереж, встановлення нових опор освітлення, демонтаж бортового каменю, фрезерування покриття, влаштування основи дорожнього одягу тощо.

Такий графік робіт дає змогу автодорівцям уже у квітні-травні вийти на фінальний етап ремонтних робіт – асфальтування, а отже відремонтувати більше об’єктів упродовж року.

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