Коммунальщики готовятся реконструировать и ремонтировать дорожные пути столицы - КГГА

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала важные подготовительные работы на объектах реконструкции и капитального ремонта. В частности, на ул. Туполева и ул. Чернобыльской дорожники прокладывают новую ливневую канализацию, а на ул. Заболотного продолжается демонтаж тротуаров и установки бортового камня.

Как отметили в КК "Киевавтодор", практику расширения рамок дорожно-строительного сезона за счет предварительного выполнения многочисленных подготовительных работ на объектах реконструкции и капитального ремонта предприятие применяет уже последние несколько лет. Поэтому затратные по времени подготовительные работы, не требующие теплой погоды, выполняют в конце зимы и начале весны. А именно: замену инженерных сетей, установка новых опор освещения, демонтаж бортового камня, фрезерование покрытия, устройство основания дорожной одежды и тому подобное.

Такой график работ позволяет Автодоровцы уже в апреле-мае выйти на финальный этап ремонтных работ - асфальтирование, а следовательно отремонтировать более объектов в течение года.