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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57359 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 124186 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126009 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127087 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123854 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117696 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 17:12 • 145223 просмотра

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Коммунальщики готовятся реконструировать и ремонтировать дорожные пути столицы - КГГА

Коммунальщики готовятся реконструировать и ремонтировать дорожные пути столицы - КГГА

Киев  •  УНН

 • 6344 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Дорожники начали подготовку к реконструкции и капитального ремонта столичных дорог. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала важные подготовительные работы на объектах реконструкции и капитального ремонта. В частности, на ул. Туполева и ул. Чернобыльской дорожники прокладывают новую ливневую канализацию, а на ул. Заболотного продолжается демонтаж тротуаров и установки бортового камня.

Как отметили в КК "Киевавтодор", практику расширения рамок дорожно-строительного сезона за счет предварительного выполнения многочисленных подготовительных работ на объектах реконструкции и капитального ремонта предприятие применяет уже последние несколько лет. Поэтому затратные по времени подготовительные работы, не требующие теплой погоды, выполняют в конце зимы и начале весны. А именно: замену инженерных сетей, установка новых опор освещения, демонтаж бортового камня, фрезерование покрытия, устройство основания дорожной одежды и тому подобное.

Такой график работ позволяет Автодоровцы уже в апреле-мае выйти на финальный этап ремонтных работ - асфальтирование, а следовательно отремонтировать более объектов в течение года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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