Дороги Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Станом на 15:30 в четвер у столиці України спостерігається максимальний рівень заторів, особливо рух ускладнений у центральній частині міста. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектом Перемоги та Генерала Ватутіна, проспектом Голосіївським, Леся Курбаса та Валерія Лобановського та Миколи Бажана, вулицею Хрещатик, Борщагівською, Жилянською, Вадима Гетьмана та на бульварі Тараса Шевченка.
Численні затори спостерігаються на Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Богдана Хмельницького, Короленківській, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, Михайла Грушевського, Великій Васильківській, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, вулиці Антоновича, Степана Бандери, В’ячеслава Чорновола, Бессарабській площі та Наддніпрянському шосе, а також на Нижньому Валу.
На Лівому березі Києва високий рівень пробок помітний на проспекті Соборності та Броварському, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Визволителів, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, вулиці Братиславській, Здолбунівській, Михайла Драгоманова, Ревуцького, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.
На столичних мостах, окрім мосту Патона на якому ускладнений рух в бік Лівого берега, можна проїхати вільно.
Нагадаємо, дорожники розпочали підготовку до реконструкції та капітального ремонту столичних шляхів.