Дорога "Северодонецк - Станица Луганская" является одной из приоритетных для государства - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел автомобильную дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" и назвал ее приоритетной. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
Так, сообщается, что во время поездки Глава государства ознакомился с ходом ремонтных работ на одном из участков автодороги - Т-13-06 "Северодонецк - Новоайдар" протяженностью 37 км. Восстановление происходит в рамках реализации программы "Большая стройка".
Президенту доложили, что на сегодня подрядчики фрезеруют дорожное покрытие, делают слой основания дорожной одежды из органо-минеральной смеси и нижний слой покрытия из асфальтобетона. Строительные работы выполнены на 28%.
Зеленский отметил, что "дорога "Северодонецк - Станица Луганская" является одной из приоритетных для государства", пишут в пресс-службе.
"Она очень важна для людей, которые живут в Украине: на нашей части и временно оккупированной. Чтобы они видели, что начиная с моста в Станице Луганской и в Северодонецке в этом году построят прекрасную, качественную дорогу", - подчеркнул Президент.
Общая протяженность маршрута от Северодонецка до Станицы Луганской, состоящий из четырех участков - 128 км. Из них 125,5 км являются дорогами государственного значения. Полное обновление маршрута планируется до конца 2020 года.
Как сообщалось в УНН, ранее сегодня Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке Меловое в Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией.