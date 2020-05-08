Зеленський на українсько-російському кордоні вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Луганську область. Глава держави відвідав смт Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією. У Міловому Президент відвідав меморіальний комплекс "Україна – визволителям". Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський поклав квіти біля "Вічного вогню", а також встановив лампадки біля скульптурної композиції, яка є частиною меморіального комплексу у центрі селища. Неподалік від цього місця розташоване селище Півнівка, яке було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі.

Нагадаємо, американський дипломат Джеймс Гілмор, посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), закликав Москву припинити фальсифікацію історії Другої світової війни.