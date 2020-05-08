Посол США при ОБСЄ закликав Росію припинити фальсифікацію історії Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Американський дипломат Джеймс Гілмор, посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), закликав Москву припинити фальсифікацію історії Другої світової війни. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
Зазначається, що Гілмор заявив про це напередодні дня святкування перемоги над нацистами в Європі в ході віртуального засідання Постійної ради ОБСЄ.
"Хоча військове і цивільне населення Радянського Союзу пішло на величезні жертви, щоб перемогти нацистів... і ми шануємо ці жертви цілком і повністю - ми також не повинні забувати, що Друга світова війна почалася у 1939 році, коли Сталін і Гітлер уклали пакт, який розділив Східну Європу на зони, контрольовані Радянським Союзом і нацистами. Я впевнений, що наші польські друзі сьогодні не забули цей факт ні на одну секунду", - зазначив посол.
Дипломат нагадав учасникам засідання, що у 1945 році багато європейських країн отримали не свободу, а потрапили під "майже 50-річний гніт Радянського Союзу". Таким чином, шлях до істинного звільнення виявився довгим, а в деяких випадках країни колишнього соціалістичного табору "досі йдуть цим шляхом".
"Ми закликаємо Росію припинити займатися самовихвалянням, заснованим на цілеспрямованому спотворенні історії. Ми солідарні з нашими європейськими партнерами проти фальсифікації історії, допустимої Росією", - заявив Гілмор.
Як повідомлялося раніше в УНН, США пообіцяли Україні, що Росія нестиме витрати через агресію.